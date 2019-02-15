الديهي مخاطبا النظام البحريني: نحن مستمرون بعزم ونصركم الموهوم هزيمة

2019/02/15 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف الشيخ الديهي، جاء في كلمة له خلال وقائع اللقاء الخطابي الذي تنظمه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تضامناً مع مطالب شعب البحرين، في العاصمة اللبنانية بيروت.وأضاف "لي في ذلك عدة رسائل اود الحديث فيها الأولى الى شعبنا، لقد انتصرتم في معركتكم الأخلاقية والسياسية من خلال التزامكم بالثوابت الوطنية، وبالمنهج السلمي وحماية الوحدة الوطنية وصون العيش المشترك والتمسك بطريق العز والمجد والكرامة والامل بالمستقبل العظيم".وتابع "أما معركة الاستقرار المستدام فإن الشعب سيحقق أهدافه العالية بإذن الله مهما قست آلة القمع، بصبركم هزمتم آلة القمع والبطش والاستبداد وحققتم أروع صور البطولة والتضحية والاباء بعد 8 سنوات، أنتم أصحاب قضية عادلة وهذا يتطلب منكم العزم وأن تستمروا بنضالكم بعزم وإصرار وسوف تحرزون النصر بكل الميادين".وتوجه الشيخ الديهي في كلمته الى الشركاء في الوطن، قائلاً "معكم جميعا في خندق واحد من أجل المطالبة بالحرية والعدالة ونيل الكرامة بثوابتنا الاسلامية والوطنية والديمقراطية لتأسيس وطن يقوم على الشراكة السياسية الحقيقية يتمتع فيه الجميع بلا تمييز ولا إقصاء".وأردف: حذرنا منذ أكثر من عشر سنوات من تداعيات المنهج السياسي الذي كان يشتغل به النظام.وما قد يؤول اليه من تدمير لكل بنيتنا الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وها نحن اليوم نشهد بعض نتائج هذه السياسة الكارثية على بلدنا الحبيب وشعبنا بأكمله من خلال التداعيات الاقتصادية والمالية وارتفاع الدين العام، وتراجع صورة البحرين في المؤشرات الدولية".وقال: "اليوم في الذكرى الثامنة للرابع عشر من فبراير نحذر من المستقبل المظلم إذا لم يتم تصحيح مسار السياسات الرسمية وما قد يجره ذلك من تداعيات كارثية مأساوية تدمر ما بقي من مستقبل وطننا العزيز".ثم توجه الشيخ الديهي بكلمته للنظام البحريني قائلاً "نحن مستمرون بعزم ونصركم الموهوم هزيمة.وانا هنا ادعو لتقييم أداء النظام خلال السنوات الماضية فلن تجدوا نقطة بيضاء في سجل هذا النظام بل على العكس، هو خسر شعبه وبذر أموال الشعب وثرواته وأصبحت سمعته في الحضيض ويتبوأ المراتب العليا في قوائم الفساد وعوضاً من تقديم تجربة ديمقراطية رائدة أصبح هذا النظام مثالا للاستبداد والديكتاتورية والبطش".وبيّن قائلاً "لست أدري من هو مهندس هذه السياسة الفاشلة وعلى أي أغبياء من المستشارين يعتمد هذا النظام، لقد خسرتم كل المعارك التي خضتموها ضد شعبكم.راهنتم على تحالفاتكم الإقليمية والدولية فولدت أزمات".وأشار الى أنه "في الذكرى الثامنة لانطلاق حراك شعبنا المبارك، أقول لكم أيها النظام بان كل رهاناتكم خاسرة حيث ان كل المؤشرات تدل على ان المنطقة مقبلة على تحولات حتمية فإلى اين أنتم ذاهبون؟".

انتهى.ص.هـ.ح.

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