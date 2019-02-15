اعتقال عصابة خطف وابتزاز في كربلاء

2019/02/15 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر إن مديرية استخبارت ومكافحة إرهاب كربلاء القت القبض على شبكة تقوم بخطف المواطنين وبعدها يساومونهم بمبالغ مالية.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هذه العصابة كانت تعمل في محافظة بغداد، وبعد مجيئهم الى كربلاء تم إلقاء القبض عليهم.

انتهى ع.س

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