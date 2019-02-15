2019/02/15 | 17:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في كردستان.. اجتماعات متواصلة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
يجتمع رئيس السن لبرلمان كردستان ريفينك هروري، الخميس، مع الكتل البرلمانية، للتباحث حول الجلسة المقرر ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في كردستان.. اجتماعات متواصلة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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