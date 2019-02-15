في كردستان.. اجتماعات متواصلة لهذا السبب

2019/02/15 | 17:41

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سومر نيوز: بغداد..



يجتمع رئيس السن لبرلمان كردستان ريفينك هروري، الخميس، مع الكتل البرلمانية، للتباحث حول الجلسة المقرر ...

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