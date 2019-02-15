2019/02/15 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZFQaVWpHHHU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عواد يعتبر تغييرات الهيكلية في وزارة النفط جاءت لحماية المفسدين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عواد يعتبر تغييرات الهيكلية في وزارة النفط جاءت لحماية المفسدين #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).