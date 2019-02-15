محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عند أعلى مستوى بـ4 أشهر

2019/02/15 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسع الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى في 4 أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان بيانات اقتصادية، وترقب التطورات السياسية والتجارية.





وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع أسعار الواردات بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، بينما تعافى النشاط الصناعي في نيويورك من أدنى مستوى في عام خلال فبراير الجاري.





ويأتي صعود الدولار تزامناً مع تطورات بشأن التجارية بعد إعلان الولايات المتحدة والصين أنهما أحرزا تقدماً كبيراً في المحادثات التي تمت الأسبوع الجاري.





كما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مع الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم.





وفي سياق منفصل، ينتظر المستثمرون أن يوقع دونالد ترامب على مشروع الموازنة بعد أن أقره الكونجرس في وقت متأخر من أمس الخميس.





وكان البيت الأبيض أعلن أمس أن ترامب سيوقع تشريعاً بشأن الإنفاق لمنع إغلاق الحكومة ولكنه سيقوم بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار الحدودي.





وتعرضت الورقة الخضراء للضغط أمس بعد بيانات سلبية كشفت عن مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر الماضي بأكبر وتيرة منذ سبتمبر 2009.





وبحلول الساعة 2:09 مساءً بتوقيت جرينتش صعد الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1263 دولار، فيما استقر أمام الين عند 110.53 ين.





كما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2810 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2% مسجلة 1.0072 فرنك.





وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.3% إلى 97.270، بعد ان سجل مستوى 97.368 في وقت سابق وهو الأعلى منذ 14 ديسمبر الماضي.





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