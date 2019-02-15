النشاط الصناعي في نيويورك يتعافى من أدنى مستوى في عام

2019/02/15 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في نيويورك الأمريكية من أدنى مستوى في عام خلال فبراير الجاري بدعم الزيادة في الطلبات الجديدة والمخزونات.





وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الجمعة، أن مؤشر "إمباير ستيت" للنشاط الصناعي ارتفع إلى مستوى 8.8 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 3.9 نقطة في يناير الماضي.





وكان المحللون يتوقعون تسجيل مؤشر النشاط الصناعي في الولاية الأمريكية مستوى 7.1 نقطة.





أوضحت البيانات أن مؤشر الطلبات الجديدة ارتفع بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 7.5 نقطة في فبراير، كما شهدت المخزونات زيادة بمقدار 6.2 نقطة لتصل عند مستوى -1.4 نقطة خلال نفس الفترة.





في حين تراجعت الشحنات خلال فبراير الجاري إلى مستوى 10.4 نقطة، مقارنة مع مستوى 17.9 نقطة في الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار أمام اليورو بنحو 0.4% إلى 1.1249 دولار.





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