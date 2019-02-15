محدث.. برنت يتجاوز 65 دولاراً ليسجل أعلى مستوى في 2019

2019/02/15 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لأعلى مستوياتها في العام الحالي خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز خام برنت مستوى 65 دولاراً للبرميل، مع تراجع المعروض وآمال الاتفاق التجاري.





وكانت منظمة أوبك أعلنت في الأسبوع الجاري تراجع الإنتاج بمقدار 797 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي ليصل إلى 30.80 مليون برميل يومياً.





وبحلول الساعة 1:42 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.05% إلى 65.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في العام الحالي.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.08% عند 55 دولاراً للبرميل.





وأعلنت الصين أمس زيادة وارداتها من النفط في الشهر الماضي بنحو 5.1% على أساس سنوي متخطية حاجز الـ10 ملايين برميل يومياً للشهر الثالث على التوالي عند 10.03 مليون برميل يومياً.





كما أن الخام تلقى بيانات إيجابية في الأسبوع الجاري، مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، ووسط تكهنات تفيد احتمالية تمديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لمدة شهرين.





وكانت واشنطن وبكين اتفقا على مشروع هدنة تجارية مدتها 3 أشهر وتنتهي في مارس المقبل، تقتضي وقف تنفيذ مزيد من التعريفات الجمركية والسعي نحو التوصل لاتفاق تجاري.





ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، وذلك عن الأسبوع الذي ينتهي اليوم.





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