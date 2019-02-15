رابطة المصارف الخاصة العراقية تنظم ندوة حول لجنة التنسيق الاكاديمي

2019/02/15 | 17:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ضمن البرنامج الثقافي والاقتصادي على هامش معرض بغداد الدولي للكتاب،الجمعة، ندوة حول دور التنسيق الاكاديمي مع الجامعات في تطوير القطاع المصرفي .

وحضر الندوه اساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا في كليات الادارة والاقتصاد والمالية والمصرفية في الجامعات العراقية وعدد من النخب الاقتصادية والمصرفية وجمهور حاشد من زوار المعرض .

وبدأت الندوة التي ادارها عميد كلية الاعلام الدكتور هاشم حسن بعرض كتاب (رؤيتي للاصلاح الاقتصادي في العراق) لمستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري والذي تضمن رؤية بنيوية ومؤسسية وقانونية لاصلاح الاقتصاد الوطني بمجلد بعدد ٨٠٠ صفحة.

وتحدث الدكتور عبد الرحمن المشهداني من الجامعة العراقية ، حول عمل لجنة التنسيق الاكاديمي وماتم تحقيقه من نتائج مهمة في تطوير العمل المصرفي وتاهيل الكوادر المصرفية واقتراح بحدود ١٧ بحثنا مصرفيا كاطروحات للماجستير والدكتوراه .

وبين المشهداني ، ان رابطة المصارف الخاصة العراقية تبنت تخصيص جائزة تكريمة للبحوث المتميزة ، مشيرا الى ان الكثير من الطلبة الان يكتبون بحوث تحت عناوين تخص القطاع المصرفي وسبل النهوض به منها بحوث حول الائتمان النقدي والمخاطر والتصريفات الائتمانية والشمول المالي .

من جانبه اكد الدكتور ستار البياتي من جامعة النهرين ، ان اللجنة من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي تمكنت من الحصول على موافقة اولية على استحداث شهادة الدبلوم المصرفي للموظفين العاملين في المصارف حصرا ، وتم تحديد خطه لعام ٢٠١٩ للتنسيق الاكاديمي مع الجامعات العراقية .

وشكر الدكتور عبد السلام لفته سعيد من جامعة بغداد ، رابطة المصارف الخاصة العراقية لتنظيمها هذا المحفل الكبير وتعريف المختصين بعمل اللجان المختصة بالقطاع المصرفي .

وعلى هامش الندوة تم تكريم احدى الناجيات من قبضة "داعش" الارهابي في مدينة الموصل ابتهال محمد يوسف الحاصلة على شهادة الماجستير بدرجة امتياز بالتربية البدنية وعلوم الرياضة من قبل ممثل وزارة الشباب والرياضة بـ "القلادة الذهبية" .

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