2019/02/15 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منعت الشرطة التركية الجمعة تجمعاً لدعم نائبة كردية مضربة عن الطعام منذ مئة يوم تضامناً مع القائد التاريخي للتمرّد الكردي عبدالله أوجلان الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.وكان من المفترض أن يتزامن التجمع الداعم للنائبة المضربة عن الطعام ليلى غوفين مع الذكرى العشرين لإلقاء الاستخبارات التركية القبض على عبدالله أوجلان في كينيا.وبدأت غوفين إضرابها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر استنكارا لظروف احتجاز أوجلان.ومنعت الشرطة في دياربكر تجمعات صغيرة مؤيدة لغوفين من الاقتراب من منزلها بغية التجمّع كما كان مقررا، كما لاحظ مراسل وكالة فرانس برس.وقد دعا حزب الشعوب الديموقراطي الذي تنتمي إليه ليلى غوفين إلى هذا التحرك، لكن لم يسمح سوى لمجموعة صغيرة من نوابه من الاقتراب من الحواجز التي أقامتها الشرطة.وبحسب الحزب، فإن أكثر من مئتي سجين ينفذون حالياً إضراباً عن الطعام للتضامن مع غوفين.وقالت النائبة دياريت تاشديمير إن “تحديَنا الأكبر اليوم هو فعل ما أمكن لدعم هذه الإضرابات عن الطعام الهادفة إلى كسر العزل” الذي يخضع له عبدالله أوجلان.وبدأت غوفين (55 عاماً) إضرابها عن الطعام عندما كانت في السجن بعد توقيفها في كانون الثاني/يناير 2018 بسبب انتقادها للعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.

وأطلق سراحها في 25 كانون الثاني/يناير، لكنها قررت مواصلة الإضراب عن الطعام من منزلها في دياربكر.



وبعد فراره لوقت طويل، عثر على أوجلان في كينيا حيث قبضت عليه الاستخبارات التركية في 15 شباط/فبراير 1999 أمام السفارة اليونانية في نيروبي.

وتم نقله إلى تركيا بعد ذلك حيث يقضي حكماً لمدى الحياة في سجن جزيرة إيمرالي القريبة من اسطنبول.



ورغم العزلة الشبه تامة، يبقى أوجلان رمزاً ليس فقط للتمرّد الكردي في تركيا حيث أسفر النزاع مع الدولة عن أكثر من 40 ألف قتيلاً منذ عام 1984، لكن أيضاً للحركات الكردية في المنطقة، خصوصاً في سوريا.ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنّف “إرهابياً” من أنقرة وحلفاؤها الغربيون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة التركية تمنع تجمعاً تضامنياً مع نائبة كردية مضربة عن الطعام) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة التركية تمنع تجمعاً تضامنياً مع نائبة كردية مضربة عن الطعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).