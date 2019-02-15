2019/02/15 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال3 اشخاص قاموا بتزوير سندات عقارية في كربلاء

15/02/2019 17:45:00 PM |

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واع / مكتب كربلاء / ت .ح

اعتقلت قوة من مديرية استخبارات كربلاء، الجمعة، ثلاثة أشخاص قاموا بتزوير سندات عقارية لأراضي تقدر بالمليارات في المحافظة.





وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب القت، اليوم، القبض على ثلاثة اشخاص لقيامهم بتزوير سندات عقارية لأراضي تقدر بالمليارات".

واضاف، المصدر أن "عملية إلقاء القبض جاءت وفق الماده٢٨٩"، مشيرا الى "ارسال المتهمين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجرات القانونية".

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