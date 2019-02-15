النجدة تنقذ عائلة من الـ”موت حرقاً” في زيونة

2019/02/15 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف اعلام عمليات بغداد, الجمعة, ان دورية من نجدة بغداد انقذت عائلة من الموت, بعد احتراق منزلهم بسبب تماس كهربائي.وقال اعلام العمليات في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (15 شباط 2019), ان “دورية من نجدة بغداد, واثناء تجوالها تدخلت لإنقاذ عائلة في منطقة زيونة شرقي بغداد, بعد احتراق منزلهم إثر […]

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