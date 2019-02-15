إطلاق حملة لمنع صيد الطيور المهاجرة في واسط

2019/02/15 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اطلقت مديرية بيئة واسط، وبالتعاون مع الشرطة البيئية، الجمعة، حملة لمنع الصيد الجائر للطيور المهاجرة والمحلية في محافظة واسط.وقال مدير بيئة واسط صباح عباس في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (15 شباط 2019) أن “الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة واسط وبالتعاون مع الشرطة البيئية قامت بحملات ميدانية لمنع الصيد الجائر […]

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