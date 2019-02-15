مقتل “خادم” إحدى المراقد الدينية في ديالى

2019/02/15 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بالعثور على جثة خادم في مرقد ديني مقتولا داخل منزله شمالي مدينة بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ”ناس”، اليوم (15 شباط 2019) إن “رجلا مسن عمره 89 عاما ويعمل خادما في مرقد السيد يوسف بقضاء الخالص شمالي مركز محافظة ديالى، قتل داخل منزله الذي […]

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