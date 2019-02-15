الدولار بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي

2019/02/15 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حقق الدولار ارتفاعا نسبيا بالسوق الأوروبية ،الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم عمليات شراء العملة الخضراء كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، ومع […]

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