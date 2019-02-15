2019/02/15 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمار عزيز – نينوى شريهان رشو، كانت شاهدة على اعدام والدتها في يوم شديد الحرارة في شهر أب عام 2014 من قبل مسلحي تنظيم داعش، وبيُعت 20 مرة في اسواق “النخاسة”، الا انها لا تزال تنتظر بفارغ الصبر عودة شقيقها الذي وقع اسيرا في قبضة التنظيم.تحملت شريهان معاناتها لاكثر من اربعة اعوام، وبعد تحريرها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة معاناة لا تنتهي شريهان كانت شاهدة على اعدام والدتها واختطاف شقيقها من قبل داعس كركوك ناو.

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