هند الراوي.. بنت مدينة الإسماعيلية التي وصلت للعالمية

2019/02/15 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هند الراوي، فنانة مصرية، من مواليد مدينة الإسماعيلية، عشقت الفولكلور الشعبي وأغاني التراث، استطاعت في وقت قصير أن تنال قلوب الملايين من المصريين ممن تابعو «مؤتمر الشباب بالإسماعيلية» خلال غنائها في افتتاح نسخته الثالثة.

حيث قدمت فقرة فنية في مؤتمر للشباب في الإسماعيلية، ودخلت من بعدها تجربة المزيج مع فرقة ناس مكان، والتي مزجت بين تراثيات مواويل الفلكلورية وأسلوب الزار لفرقة مزاهر، لتنال بعدها صدفة غيرت مجرى حياتها بالكامل بمكالمة هاتفية من أحمد المغربي صاحب مساحة «مكان» في وسط البلد والتي اعتادت تقديم حفلاتها فيه، يخبرها باهتمام فرقة أورانج بلسوم الفرنسية الشهيرة بسماع أصوات مصرية لضمها للفرقة.



حيث انضمت للفرقة بالفعل، وشاركت في عدة حفلات حول العالم.

ومن أشهر أغانيها «سيدي يا سيدي»، و«ياما دقت على الراس طبول» واستخدمت أغنية سيدي يا سيدي كتتر لمسلسل فرنسي.

وأحبت هند الراوي، أساطير الفلكلور المصري جمالات شيحة، واستحقت كونها عضوة أساسية في فرقة مواويل، وجالت معها في أنحاء أوروبا بعشرات الحفلات والمهرجانات الفنية.

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