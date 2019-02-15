الغيابات تعصف بالجوية في مواجهة النفط غداً

2019/02/15 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سيعاني القوة الجوية، من غياب 6 من أبرز لاعبيه في مباراة النفط، ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الممتاز، يوم غد السبت، بملعب الصناعة.

وسيغيب قائد الفريق حمادي أحمد عن مواجهة النفط، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى زميله إبراهيم بايش والذي سيغيب لذات السبب.كما سيغيب اللاعبان امجد راضي والحارس فهد طالب، بقرار من الاتحاد الاسيوي.وسيستمر غياب علي حصني عن الفريق بسبب الإصابة لتي لحقت به مع المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس آسيا 2019.وسيفتقد القوة الجوية إلى خدمات محترفه السوري زاهر ميداني، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب خلال مباراة باختاكور الأوزبكي ضمن ملحق دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.



وسيعود للفريق فهد كريم وكرار نبيل، بعد غيابهما عن مباراة باختاكور بسبب مشكلة إدارية.وسيقود الحكم الدولي علي صباح المباراة.ويحتل الجوية المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما النفط في المركز السادس بـ 24 نقطة.انتهى

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