وزيرة الدفاع الألمانية: على الاوروبيين دعم الحكومة العراقية في ملف اعادة الاعمار

2019/02/15 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين دعوة للدول الاوربية لدعم الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي في المرحلة المقبلة.

وقالت دير لاين في كلمة لها بمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن إن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق امر جيد، مشددة على ضرورة دعم الحكومة العراقية في ملف اعادة الاعمار، ودعم جميع المجموعات التي قاتلت داعش من جميع مكونات المجتمع العراقي لكي يكون لها دور فاعل بالعمل السياسي في البلاد، إضافة الى إعادة اعمار مناطق الايزيديين التي دمرها الإرهاب لتحقيق السلام في العراق.

وأضافت أن مهمة القوات الالمانية مستمرة في العراق وسوريا للقضاء على تنظيم داعش الذي لم يهزم بعدُ، مؤكدة ضرورة تحويل الجهد العسكري البحت الى الجهد الانساني والاعمار.

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