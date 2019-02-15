لمنع تسلل الدواعش.. الانبار تتخذ اجراءات امنية مشددة على الشريط الحدودي مع سوريا

2019/02/15 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في حشد محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة على طول الشريط الحدودي العراقي السوري لمنع حالات التسلل

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