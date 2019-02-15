رئيس اتحاد الكرة.. ينسحب من انتخابات الاولمبية

2019/02/15 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نائب رئيس اتحاد الكرة، علي جبار، الانسحاب من انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المقرر اقامتها، غداً السبت.وقال حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز" ان

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