ارتفاع اسعار نفط مزيج برنت إلى أعلى مستوىاته

2019/02/15 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارتفع برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارا بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بارتفاع بنحو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.

وخام القياس العالمي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4.5 بالمئة هذا الأسبوع.

انتهى ع.س

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