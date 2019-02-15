مقتل خادم أحد المراقد الدينية

2019/02/15 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى يوم الجمعة بالعثور على جثة

خادم في مرقد ديني مقتولا داخل منزله شمالي مدينة بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لمواقع خبرية تابعها موقع

كلمة إن “رجلا مسن عمره 89 عاما ويعمل خادما في مرقد

السيد يوسف بقضاء الخالص شمالي مركز محافظة ديالى، قتل داخل منزله

الذي يسكنه بمفرده قرب البساتين بأطراف القضاء وتمت سرقة سلاحه”.

وأضاف، ان “الحادثة غامضة ولم تظهر ملابساتها حتى الآن”، لافتا الى

أن “الأجهزة الأمنية اجرت تحقيقا لكشف ملابسات القضية”.

ويقصد مرقد السيد يوسف في قضاء الخالص بمحافظة ديالى الآلاف من

الأهالي بشكل يومي.

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