2019/02/15 | 18:46

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب: قريبون أكثر من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق تجاري مع الصين

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