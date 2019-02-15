الرئيس التنفيذي: توسع إيني في الخليج بدأ للتو

2019/02/15 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» إنه يعتزم التوسع في منطقة الشرق الأوسط بعد فورة اتفاقات في الخليج العام الماضي، بينما يمضي قدما في خطط لتقليل اعتماده على افريقيا.

ومنذ مارس آذار الماضي، وقعت إيني تسعة اتفاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة وحصلت على موطئ قدم في البحرين وتوسعت في سلطنة عمان لدعم نموها المستقبلي.

وتعهدت الشركة الشهر الماضي بتخصيص 3.3 مليار دولار لشراء حصة في رابع أكبر مصفاة نفطية في العالم والكائنة في دولة الإمارات، وهو ما يزيد طاقتها التكريرية بأكثر من الثلث.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني يوم الجمعة إنه توجد فرص ضخمة للنمو في منطقة الخليج وإعادة موازنة محفظة عمليات المجموعة.

وأبلغ ديسكالزي محللين في مؤتمر بالهاتف بعد إعلان إيني نتائجها للربع الرابع “الأمر لم ينته… نحن نبدأ للتو” مضيفا أن المجموعة تهدف في الأجل الطويل إلى انتاج 100 ألف برميل يوميا في المنطقة.

ويأتي أكثر من نصف انتاج إيني من افريقيا، وسجل انتاجها مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1.851 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2018، بدعم من عملياتها في مصر واندونيسيا وقازاخستان.

وقال ديسكالزي “سيكون بمقدورنا الدخول الى أسواق جديدة بفضل ما لدينا من تكنولوجيا ومعرفة تقنية”.

وأضاف أنه إلى جانب الخليج، تتطلع إيني أيضا إلى آسيا لتعزيز آفاق انتاجها من الغاز وإلى آلاسكا لزيادة انتاجها النفطي.

وسجلت إيني قفزة بلغت 55 بالمئة في أرباحها الصافية في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 1.459 مليار يورو (1.65 مليار دولار) متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.19 مليار يورو.

وصعدت أسهم إيني 2.1 بالمئة بحلول الساعة 1419 بتوقيت جرينتش في حين زاد مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1.2 بالمئة.

«الدولار= 0.8876 يورو»

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