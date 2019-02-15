خوفا من تسلّل الدواعش.. الأنبار تحصّن شريطها الحدودي مع سوريا

2019/02/15 | 18:47

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بغداد- العراق اليوم:

افاد مصدر امني في حشد محافظة الانبار، الجمعة، بان القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة على ط...





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