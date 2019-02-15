العبادي يعزي الصدر باستشهاد كوكبة من سرايا السلام

2019/02/15 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، اليوم الجمعة، برقية تعزية الى السيد مقتدى الصدر،باستشهاد كوكبة من مقاتلي سرايا السلام .

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