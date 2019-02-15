مستشار وزير الموارد المائية يواصل جولاته في الاهوار الوسطى لاطلاق المياه من ناظم الخمس

2019/02/15 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية،اليوم الجمعة، ان ظافر عبد الله حسين، مستشار وزير الموارد المائية، يواصل جوﻻته الميدانية في اﻻهوار الوسطى للاطلاع على اﻻعمال المنفذة من قبل التشكيلات وتمرير الموجات الفيضانية باتجاه اﻻهوار.

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