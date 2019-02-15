ترامب: سنقوم بإعلان حول سوريا خلال 24 ساعة

2019/02/15 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، "النجاح" في اجتثاث تنظيم داعش من سوريا، فيما اشار الى أن واشنطن ستصدر إعلانا بهذا الشأن خلال 24 ساعة.

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات على فنزويلا طالت خمسة أفراد، بينهم وزير النفط في البلاد.

ونقلت "رويترز" عن وزارة الخزانة الأميركية، إن "العقوبات تستهدف خمسة أفراد هم: (رافائيل إنريكي

بغداد اليوم - بغداد

عزّى رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لـ"استشهاد" عناصر في سرايا السلام في مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين، فيما وجه رسالة إلى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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