2019/02/15 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الكمارك: سنباشر بتوحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ اعتباراً من يوم غد

15/02/2019 18:51:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلنت هيئة الكمارك،اليوم الجمعة، أنها ستباشر بتوحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ اعتباراً من يوم غد السبت.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "ماضون بتنفيذ الأتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان بإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت على الحدود الأتحادية مع الأقليم وسنباشر توحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم السبت ٢٠١٩/٢/١٦".

واضافت الهيئة أن "الأتفاقية شملت توحيد كافة الاجراءات وبنود قانون التعريفة الكمركية واعتماد تصريحة كمركية باللغتين العربية والكردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية".

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