الكمارك تعتز المباشرة بتوحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ

2019/02/15 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

هيئة الجمارك، الجمعة، أنها ستباشر بتوحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ اعتباراً

من يوم غد السبت.

وقالت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ماضون بتنفيذ الأتفاقية

التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان بإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت

على الحدود الأتحادية مع الأقليم وستباشر توحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ

الحدودية اعتباراً من يوم السبت ٢٠١٩/٢/١٦”.

واضافت

الهيئة أن “الأتفاقية شملت توحيد كافة الاجراءات وبنود قانون التعريفة الكمركية

واعتماد تصريحة كمركية باللغتين العربية والكردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية”.

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