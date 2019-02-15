ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 2019

2019/02/15 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

ارتفعت

أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل،

الجمعة، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وإغلاق جزئي لأكبر حقل نفطي بحري

في السعودية.

وذكرت

وكالة انباء رويترز، أن “سعر برنت ارتفع لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي

المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى

64.77 دولارا بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بارتفاع بنحو 0.3 بالمئة عن التسوية

السابقة”.

وخام

القياس العالمي يقارب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته

4.5 بالمئة هذا الأسبوع.

واضافت

أن ” العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بلغت 54.56 دولار للبرميل،

بارتفاع قدره 15 سنتا يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة”.

وقال

تجار للوكالة إن الأسعار تلقت دعما من إغلاق جزئي لحقل السفانية السعودي، أكبر حقل

نفطي بحري في المملكة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من مليون برميل يوميا.

وذكروا

أن الإغلاق حدث في وقت سابق هذا الأسبوع، ولم يتضح متى سيعود الحقل للعمل بكامل طاقته.

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