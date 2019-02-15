“فيسبوك” تواجه أكبر عقوبة مالية في تاريخ الشركات التقنية

2019/02/15 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

كشف

تقرير جديد نشرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، عن تخطيط الهيئة الفيدرالية للاتصالات،

لفرض عقوبة ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات على شركة ”فيسبوك”.

وتأتي

الغرامة التي قد تكون أضخم غرامة يتم فرضها على شركة تقنية في تاريخ الهيئة، على خلفية

سياسات ”فيسبوك“ في التعامل مع بيانات وخصوصية المستخدمين.

وتجري

الهيئة مناقشات على صفيح ساخن مع إدارة ”فيسبوك“ للتوصل إلى أفضل قرارات لتسوية تلك

المخالفات، ولكن وصلت المناقشات إلى طريق مسدود، سيتحول الأمر بالكامل إلى ساحات القضاء.

وتورطت

”فيسبوك“ في العديد من الأزمات والفضائح المتعلقة بخصوصية المستخدمين وتسريب بياناتهم

واستغلالها دون علمهم لأغراض ترويجية ودعائية، وكان على رأسها فضيحة شركة ”كامبريدج

أناليتكا“ للخدمات السياسية واستخدامها لبيانات حوالي 87 مليون مستخدم دون علمهم في

دعم الحملة الترويجية للمرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية 2016، التي فاز بها الرئيس

دونالد ترامب.

وبلغت

أقصى عقوبة فرضتها الهيئة الفيدرالية 22.5 مليون دولار ضد شركة ”غوغل“، وذلك عن قيام

الشركة الأمريكية بخداع مستخدمي أجهزة أبل عبر إظهار تأكيدات متعلقة بحماية بياناتهم

على متصفح الإنترنت Safari،

وآنذاك،

أبلغت غوغل المستخدمين بأن متصفح سفاري يحميهم من تعقب تحركاتهم على شبكة الإنترنت،

بحيث لا يتم استهدافهم بالإعلانات على المواقع المشتركة في شبكتها الإعلانية DoubleClick، ومع ذلك فقد تعرض المستخدمون

للإعلانات بشكل صريح، يخالف ادعاءات غوغل.

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