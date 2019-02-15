الكمأ سنارة داعش الجديدة للخطف

2019/02/15 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار حسين علي العكيدي، الجمعة، عن اختطاف داعش لخمسة مدنيين من أبناء المدينة ذهبوا لجمع الكمأ.وقال العكيدي في تصريح صحفي، إن "تنظيم داعش الإرهابي خطف خمسة مدنيين من أبناء مدينة راوه (210كم غرب الرمادي)، ذهبوا لجني محصول الكمأ في جنوب شرق القضاء".

وأضاف العكيدي، أن "المخطوفين ما يزال مصيرهم مجهولا حتى الان".

وأفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، بأن "تنظيم داعش اختطف ثلاثة من ابناء قضاء حديثة خلال جمعهم الكمأ غربي المحافظة، في حادث يعد الثاني من نوعه بتلك المنطقة والثالث في العراق".



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