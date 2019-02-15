إنقاذ عائلة عراقية واصابة احد ضباط النجدة بحريق في زيونة

2019/02/15 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 15 شباط / فبراير: افادت مصادر مطلعة ، الجمعة ، باندلاع حريق داخل منزل شرقي العاصمة بغداد.

وزادت المصادر ، ان”دوريات نجدة بغداد ضمن منطقة زيونة انقذت عائلة مواطن بعد نشوب حريق داخل داره نتيجة تماس كهربائي “، مشيرة الى ، ان “أمر دورية النجدة تعرض الى حروق في يده اثر محاولته اخماد الحريق قبل وصول مفارز الدفاع المدني الى المكان ” .



انتهى اح

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