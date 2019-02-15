أمريكا تفرض عقوبات على خمس شخصيات مقربة من الرئيس الفنزويلي

2019/02/15 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

فرضت

الولايات المتحدة عقوبات مالية على خمسة من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من

نيكولاس مادورو، الذي وصفته بأنه ”رئيس فنزويلا السابق“، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة

الأمريكية الجمعة.

وشملت

العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية، الذين وصفتهم

وزارة الخزانة في بيانها بأنهم ”منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي

يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي“.

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