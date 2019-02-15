2019/02/15 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد قادة ايران وروسيا وتركيا، اليوم، في البيان الختامي لقمة سوتشي، على الالتزام المستمر بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة.وأوضح بيان القمة الختامية الذي تابعه “ناس” الجمعة (15 شباط 2019) بأن “رؤساء ايران وروسيا وتركيا اتفقوا في البيان الختامي للقمة على تسهيل اطلاق لجنة تشكيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 نقاط اتفق عليها بوتين وروحاني وأردوغان في قمة سوتشي ) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 نقاط اتفق عليها بوتين وروحاني وأردوغان في قمة سوتشي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).