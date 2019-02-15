2019/02/15 | 19:08

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عاجل ترامب: سأوقع على أمر إعلان حالة الطوارىء في أمريكا

تأریخ التحریر: : 2019/2/15 18:57

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