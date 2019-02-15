هيئة الجمارك: ماضون بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع إقليم كوردستان اعتباراً من يوم غد

2019/02/15 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الجمعة، 15 شباط، 2019، تنفيذ اتفاقية إلغاء النقاط الجمركية التي أنشأت على الحدود الاتحادية مع إقليم كوردستان والمباشرة بتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم غد السبت.وقالت الهيئة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنها تشيد "بترحيب المبعوثة الأممية للعراق ورئيسة بعثة يونامي جينين هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي بالاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن توحيد الجمارك في كافة المنافذ الحدودية"، مبينةً أن بلاسخارت "ذكرت أثناء تقديمها إيجازاً أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام حول آخر التطورات في العراق: (أننا نرحب بهذا الاتفاق ونلفت إلى ضرورة أن يكون تنفيذ الأتفاقية من الأولويات)".وجاء في بيان الهيئة العامة للجمارك "أنها ماضية بتنفيذ هذه الاتفاقية بإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت على الحدود الاتحادية مع الإقليم وستباشر بتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم السبت 16-2-2019".وأضاف البيان أن "الاتفاقية شملت توحيد كافة الإجراءات وبنود قانون التعريفة الجمركية واعتماد تصريحة جمركية باللغتين العربية والكوردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية". وأشار البيان إلى "اهتمام المبعوثة الأممية للعراق وحرص مجلس الأمن الدولي على تنفيذ هذه الاتفاقية كون الاتفاق هو خطوة مهمة في تنشيط الاقتصاد العراقي ويدعم القطاع الخاص وينشط حركة التجارة الداخلية ويخلق استقرار في التكاليف والأسعار".ويوم الجمعة الماضي 8-2-2019، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن البدء والمباشرة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (13) لسنة 2019 المتعلق بتوحيد التعرفة والإجراءات مع إقليم كوردستان وكافة المنافذ الحدودية واعتماد تصريحة جمركية موحدة (بيان جمركي) باللغتين العربية والكوردية وإلغاء النقاط الجمركية الحالية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 شباط 2019 "والذي يعتبر خطوة مهمة لتنظيم التجارة وفعاليات اﻻستيراد والتصدير".

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