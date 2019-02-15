أصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة

2019/02/15 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد مصدر محلي، أن عشرات الآلاف من المواطنين احتشدوا في مخيمات العودة الخمسة على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، في مسيرة سلمية للتأكيد على حق العودة وضرورة كسر الحصار عن غزة، وأطلقوا البالونات الحارقة والأطباق الورقية وأشعلوا الإطارات المطاطية.وأضاف، أن جنود الاحتلال المحتشدين على طول السياج الفاصل، أطلقوا القنابل الغازية بكميات كبيرة، والرصاص الحي ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.لافتاً إلى أن من بين المصابين مسعفة أصيبت برصاصة في القدم في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.وكانت قيادة جيش الاحتلال أَعطت الضوء الأخضر لجنودها لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار عند سياج غزة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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