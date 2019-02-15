المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين تطبيع نظام البحرين ودول الخليج مع

2019/02/15 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان المؤتمر العام للاحزاب العربية كافة اشكال التطبيع التي يعتمدها نظام البحرين ومعظم دول الخليج واللقاءات والاجتماعات مع قادة الاحتلال الصهيوني ومشاركة هذه الدول في مؤتمر وارسو الذي حشدت له الولايات المتحدة كل اتباعها لمحاصرة ايران ومعها كل محور المقاومة.

وفي كلمة له خلال لقاء خطابي بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق الحراك الشعبي في البحرين، بالعاصمة بيروت، اليوم الجمعة، أكد الأمين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية، قاسم صالح، أن مؤتمر وارسو سيبوء بالفشل كما فشل مؤتمر شرم الشيخ عام 1996.ودعا صالح جميع القوى الخارجية التي اعتبر أنها قوى احتلال تنتهك السيادة والكرامة الوطنية لابناء البحرين، وأدان جميع الدول العربية التي تقف موقف المتفرج على مأساة البحرانيين، وقال "يبدو ان هناك حالة من احتضار الضمير عندهم".وطالب المجتمع الدولي، الصامت الاكبر، كذلك لجان حقوق الانسان الى اتخاذ القرارت التي تنصف شعب البحرين وتدين الجرائم الموصوفة التي يرتكبها النظام الفاقد للانسانية بحق الشعب.

انتهى.ص.هـ.ح.

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