2019/02/15 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم الجمعة ، أنها بتنفيذ الاتفاقية ، وإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت على الحدود الأتحادية مع الأقليم ، وستباشر توحيد الأجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم غد السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: توحيد الاجراءات في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك: توحيد الاجراءات في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).