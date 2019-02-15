المبعوثة الأممية ترحب امام مجلس الأمن بأجراءات توحيد الكمارك مع الأقليم

2019/02/15 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أشادت الهيئة العامة للكمارك العراقية بترحيب المبعوثة الأممية للعراق ورئيسة بعثة يونامي جينين هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي بالأتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان بشأن توحيد الكمارك في كافة المنافذ الحدودية.

وذكرت بلاسخارت أثناء تقديمها أيجازا امام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام حول آخر التطورات في العراق “أننا نرحب بهذا الاتفاق ونلفت إلى ضرورة أن يكون تنفيذ الأتفاقية من الأولويات” .

من جانبها أكدت الهيئة العامة للكمارك العراقية في بيان اصدرته اليوم الجمعة أنها ماضية بتنفيذ هذه الأتفاقية بإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت على الحدود الأتحادية مع الأقليم و ستباشر توحيد الأجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم السبت ٢٠١٩/٢/١٦ .

واضافت الهيئة أن الأتفاقية شملت توحيد كافة الاجراءات وبنود قانون التعريفة الكمركية فيما واعتماد تصريحة كمركية باللغتين العربية والكردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية .

وثمنت الهيئة في بيانها اهتمام المبعوثة الأممية للعراق وحرص مجلس الأمن الدولي على تنفيذ هذه الأتفاقية كون الإتفاق هو خطوة مهمة في تنشيط الاقتصاد العراقي ويدعم الطلع الخاص وينشط حركة التجارة الداخلية ويخلق استقرار في التكاليف والأسعار .

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