2019/02/15 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية إجراء عدة تغيرات في مواقع وكلاء الوزارة وبعض دوائرها، مشيرة إلى أن القرار جاء بناءً على ما تقتضيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.





وكشف الأمر الوزاري الذي صدر أمس الخميس، وتم الإعلان عنه في بيان، اليوم الجمعة، عن تولي فياض حسن نعمة منصب وكيل للوزارة لشؤون الاستخراج، بدلاً من منصبه السابق وكيلاً للوزارة لشؤون التصفية ، وتولي حامد يونس صالح منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية، بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز.





كما تضمن القرار، تكليف معتصم أكرم حسن بمنصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز، بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، وأن يتولى كريم حطاب جعفر منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج.





وجاء أيضا في الأمر الوزاري أن يتولى علي معارج صويدج منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير بدلاً من منصب مدير عام الدائرة الاقتصادية، وتعيين هشام ياس شعلان مديراً عاماً للدائرة الاقتصادية وكالة، وتعيين حسن عناد رشيد بمنصب مدير عام دائرة الرقابة الداخلية وكالة، وإعفاء خضير عباس عبد من منصب مدير عام الرقابة الداخلية وكالة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("النفط العراقية" تجري تغيرات في مناصب رئيسية بالوزارة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("النفط العراقية" تجري تغيرات في مناصب رئيسية بالوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).