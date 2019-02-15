ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات

2019/02/15 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال شهر فبراير الجاري بالقراءة الأولية، بدعم إنهاء الإغلاق الحكومي.





وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين صعد إلى 95.5 نقطة في فبراير الجاري، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ انتخاب ترامب عند 91.2 نقطة في يناير الماضي.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 93.3 نقطة في الشهر الجاري.





وأوضح البيان أن تعافي ثقة المستهلكين جاء مع نهاية الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ الأمريكي، إلى جانب التوقعات بتوقف الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة.





وذكر البيان أن مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة سجل 110 نقطة في الشهر الجاري مقارنة مع 108.8 نقطة في يناير.





كما صعد مؤشر توقعات الاقتصاد المستقبلية إلى 86.2 نقطة في فبراير مقارنة مع 79.9 نقطة المسجلة في يناير السابق له.





وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.1% لتتراجع العملة الموحدة الأوروبية إلى 1.1278 دولار.





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