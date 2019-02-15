اليورو قرب أدنى مستوى بعامين بعد تصريحات بشأن قروض للبنوك

2019/02/15 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في عامين خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تصريحات بإمكانية طرح المركزي الأوروبي قروض طويلة الأجل للبنوك.





وقال "بينوا كوور" عضو المجلس التنفيذى للبنك المركزى الأوروبى في حديثه أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك إن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل للبنوك "تتم مناقشتها"، وفقاً لوكالة "رويترز".





وتواجه البنوك في بعض الدول الواقعة في جنوب أوروبا صعوبات بشأن سداد قروض تمويل طويلة الآجل تستحق في 2020.





وفي سياق منفصل، أشار "كوور" إلى أن مسار التضخم في منطقة اليورو لن يشهد تغيراً كبيراً، في حين أن التباطؤ الاقتصادي سيكون أقوى وأوسع مما كان متوقعاً.





وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الماضي.





وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1270 دولار، بعد أن سجل مستوى 1.1231 دولار وهو أدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الماضي، وقرب أقل مستوى منذ يونيو 2016.





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