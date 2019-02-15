تجدد التظاهر في البصرة للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات

2019/02/15 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد العشرات من مواطني البصرة في تظاهرة مطالبهم بتوفير فرص عمل

للعاطلين وتحسين واقع الخدمات في المحافظة.lvoوأكدوا في تظاهرة الجمعة امام مبنى الحكومة المحلية في منطقة المعقل

على استجابة الحكومتين المركزية والمحلية لمطالبهم المشروعة بإيجاد

فرص للعاطلين عن العمل في الشركات النفطية وكذلك تنفيذ المشاريع

المتوقفة لتحسين واقع المستوى الخدمي في عموم المحافظة.

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