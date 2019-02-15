البرلمان يحدد أولويات فصله التشريعي المقبل باخراج القوات الامريكية

2019/02/15 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب علي غاوي ان البرلمان وضع في اولوياته خلال الفصل التشريعي

المقبل حسم ملفات الكابينة الوزارية والمناصب بالوكالة واخراج القوات

الاميركية.واوضح غاوي ان الكابينة الوزارية ستتصدر الملفات التي سيتم حسمها خلال

الفصل التشريعي المقبل للبرلمان بالاضافة الى القوانين التي تم

قرائتها بالاضافة الى مناقشة الوضع الامني، لافتا الى انهاء ايضا ملف

المناصب والدرجات الخاصة بالوكالة، حيث تم وضع سقف زمني امده لشهر

حزيران لانهاء هذا الملف واختيار شخصيات بالاصالة.

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