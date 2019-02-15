امانة بغداد تعلن اكمال صيانة نفق التحرير وترجح افتتاحه الاحد المقبل

2019/02/15 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اكتمال الاعمال باحد جوانب نفق التحرير، مرجحة افتتاحه بعد غد الاحد.وقالت الامانة في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “تم انجاز الاعمال الخاصة بنفق التحرير تحديداً الجانب المؤدي الى ساحة الخلاني وسط بغداد”، موضحة أنه “تم إكمال الاعمال في احد جوانب النفق ونرجح افتتاحه الأحد المقبل امام حركة السير […]

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