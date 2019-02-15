قيادي كردي رفيع يعلن استقالته من تيار الحكمة الوطني

2019/02/15 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن عيسى رشيد البرزنجي عضو الهيئة العاملة في تيار الحكمة الوطني، يوم الجمعة 15 شباط 2019، عن استقالته من التيار لظروفه الخاصة واسباب لم يذكرها.وقال البرزنجي خلال بيان، تلقت /SNG/،نسخة منه: انه “يعلن عن تقديم استقالته من تيار الحكمة الوطني لظروفه الخاصة وظروف اخرى ليس هنا محل بيانها”.واضاف: “ارجو قبول استقالتي متقدما ...

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