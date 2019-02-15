ترامب يدلي بإعلان بشأن سوريا خلال الـ 24 ساعة المقبلة

2019/02/15 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيدلي بإعلان بشأن سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام البيت الأبيض،”لدينا الكثير من الإعلانات الرائعة بشأن سوريا ونجاحنا في استئصال الخلافة، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الـ 24 ساعة المقبلة”.ولم يكشف ترامب عن مزيد من التفاصيل بشأن إعلانه […]

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